В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

В посёлке Ковера разразился ночной пожар.

На улице Лесной, 5 в посёлке Ковера Олонецкого района произошло возгорание нежилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Для тушения пламени на место прибыли шестеро сотрудников пожарной части № 35 по городу Олонцу, а также трое добровольцев.

— Огнём повреждена кровля строения на площади 80 м² и внутренние помещения площадью 65 м², — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

