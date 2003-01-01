В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

Спасатели рассказали, почему местный житель не мог выбраться из лодки на берег.
В посёлке Ильинском Олонецкого района спасли застрявшего на реке Олонке мужчину, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
По предварительным данным, местный житель не мог выбраться из лодки на берег после пережитого инсульта.
— Караул пожарной части № 36, оказавший мужчине помощь, дождался прибытия медиков и осуществил транспортировку пострадавшего в автомобиль СМП, — добавили в ведомстве.
