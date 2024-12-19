В Олонецком районном суде продолжается судебное следствие по делу о хищении имущества должностным лицом

Являясь должностным лицом в коммерческой организации, мужчина совершал хищение денег, часть которых предназначалась для выплат пенсий и пособий.

В Олонецком районном суде продолжается судебное следствие по уголовному делу о хищении имущества, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе инстанции.



По версии следствия, подсудимый, являясь должностным лицом в коммерческой организации, на протяжении полутора лет совершал хищение путем присвоения вверенного ему в силу занимаемой должности чужого имущества в крупном размере – денежных средств, часть из которых предназначалась для выплат гражданам пенсий и других социальных выплат, а также пособий.



В настоящее время по уголовному делу проводится судебное следствие. По делу допрошен ряд свидетелей, исследованы письменные материалы дела, допрошен сам подсудимый. Следующее судебное заседание по делу назначено на 13 января 2025 года.