В Олонецком районе суд расторг договор аренды участка земли в связи с неуплатой

Участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства.

Олонецкий районный суд рассмотрел гражданское дело о расторжении договора аренды, сообщили 7 ноября в пресс-службе инстанции.

Истцы МИЗО РК, АОНМР обратились с иском к ответчику о расторжении договора аренды земельного участка в Олонецком районе площадью 1205 кв. м, который был предоставлен для ИЖС и заключен на 20 лет.

Обнаружили, что ответчик длительное время не вносил арендную плату в срок и в надлежащем объеме.

В 2023 году арендатору направили претензию с требованием о расторжении договора. Ответа на претензию от ответчика не последовало. На основании изложенного истцы просили расторгнуть договор аренды от 2020 года и обязать ответчика вернуть арендуемое имущество.

Решением суда исковые требования были удовлетворены: ответчика обязали возвратить земельный участок в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Кроме того, с ответчика в бюджет Олонецкого района взыскали судебные расходы в размере 300 рублей.