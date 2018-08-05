10:00, 05 Августа 2018
В Олонце девушка-пешеход попала под колеса автомобиля, двигавшегося задним ходом
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Водитель Фольксвагена при движении задним ходом совершил наезд на пешехода - 20-летнюю девушку, которая получила травмы, рассказали в ГИБДД Карелии.
ДТП произошло в минувшую субботу в Олонце на улице Титова во дворе дома № 30. Водитель Фольксвагена двигался задним ходом совершил наезд на 20-летнюю девушку. Пешеход получила травмы, но в госпитализации не нуждается, сообщили в ГИБДД Карелии.
По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.
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