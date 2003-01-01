Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов
Сегодня 08:30 Общество
В Олонце 28 и 29 ноября 2025 года пройдет XXIII зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов».

фото: © МБУ «Олонецкий Центр творчества и досуга»

Олонецкий Центр творчества и досуга объявил о подготовке к XXIII зимнему фестивалю «Олонецкие игры Дедов Морозов». Мероприятие пройдет 28 и 29 ноября 2025 года.

Организаторы принимают заявки на участие до 15 ноября 2025 года. К участию приглашаются мужчины с полным костюмом Деда Мороза, готовые стать волшебниками на время фестиваля.

Заявки принимаются по адресу: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.2, или по электронной почте: pakkaine@bk.ru.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +79027704070 и +79027703220. Более подробная информация о фестивале содержится в положении о проведении мероприятия.

Ранее мы рассказывали, фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке. Никита Холошенко из Петрозаводска завоевал золотую медаль на выставке «Золотая осень» в Москве.

