В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

Олонецкий Центр творчества и досуга объявил о подготовке к XXIII зимнему фестивалю «Олонецкие игры Дедов Морозов». Мероприятие пройдет 28 и 29 ноября 2025 года.

Организаторы принимают заявки на участие до 15 ноября 2025 года. К участию приглашаются мужчины с полным костюмом Деда Мороза, готовые стать волшебниками на время фестиваля.

Заявки принимаются по адресу: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.2, или по электронной почте: pakkaine@bk.ru.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +79027704070 и +79027703220. Более подробная информация о фестивале содержится в положении о проведении мероприятия.

