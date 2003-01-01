В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

Подозреваемый несколько дней наблюдал за чужим велосипедом пока наконец не решился реализовать свои преступный замысел.

В Олонце 42-летний мужчина украл велосипед у 51-летнего местного жителя. В МВД сообщили, что подозреваемый признался в содеянном. По статье о краже фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Со слов заявителя, он оставил велосипед в районе автостанции, а позже его там не оказалось.

—Он сообщил, что у него украли велосипед, который он оставил в районе автостанции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний житель города,— рассказали в полиции.

Подозреваемый рассказал полиции, что несколько раз видел этот велосипед и после решил забрать его себе, а позже продал.

— Мужчина рассказал, что несколько дней ходил мимо брошенного на улице велосипеда, затем решил его забрать. В дальнейшем он его сбыл, а деньги, вырученные от продажи, потратил, — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время полицейские изъяли похищенный велотранспорт. Он будет возвращен владельцу.