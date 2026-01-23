В Олонце обустраивают временный мост через реку Мегрега

В Олонце строят временную переправу на период возведения основного моста через Мегрегу.

Планируется, что временный мост будет готов в первом квартале текущего года, рассказали в Минтрансе Карелии. Реконструкция ведётся в соответствии с графиком.

— Специалисты занимаются погружением свай на береговой опоре временного моста — это необходимо для устройства насыпи будущих подходов к нему. Ранее уже выполнены работы по устройству береговой опоры с противоположной стороны и возведена русловая опора, — говорится в сообщении.

После обустройства временного моста начнется возведение нового. Длина его будет составлять около 56 метров, а общая ширина сооружения, включая проезжую часть и два тротуара — более 15 метров.

Реконструкция моста, который был признан аварийным еще в 2020 году, ведется на средства регионального бюджета. Трасса Олонец-Питкяранта-Леппясилта, на которой располагается мост, одна из семи дорог регионального значения, входящих в опорную сеть автодорог России на территории нашей республики.

Завершение строительства запланировано на лето 2027 года.