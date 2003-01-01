В Олонце пенсионер украл бензопилу из гаража соседа

65-летний житель Олонецкого района стал фигурантом уголовного дела после кражи бензопилы у своего односельчанина, на преступление его подтолкнула обида.
Пенсионер из Олонца украл из гаража своего соседа бензопилу в отместку за отказ помочь распилить дрова, об этом рассказали в МВД Карелии. Известно, что о нарушении сообщил потерпевший 43-летний сосед, он рассказал полиции, что украденный инструмент стоит более 13 тысяч рублей.
— Мужчина признался, что некоторое время назад обращался к потерпевшему за помощью: просил его распилить дрова, но тот отказал. Тогда, затаив обиду, подозреваемый решился на кражу. Под покровом ночи он проник в незакрытую хозяйственную постройку и, по версии полиции, вынес бензопилу, — подчеркнули в полиции.
В полиции сообщили, что нарушитель испугался сотрудников полиции и попытался скрыть украденное, закопав в выгребную яму. На сегодняшний день по статье о краже возбуждено уголовное дело.