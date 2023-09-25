В Олонце подросток хотел обмануть женщину на 800 тысяч рублей, но смог забрать только треть суммы

Подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в крупном размере.

В олонце Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении подростка. Его подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как установило следствие, в августе текущего года несовершеннолетний, действуя в группе лиц, позвонил жительнице Олонца и сообщил ей ложную информацию о том, что якобы ее дочь стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Юный злоумышленник убедил женщину в том, что ее дочь виновна в случившейся дорожной аварии, что якобы пострадавшая в ДТП беременная женщина из-за этого потеряла ребенка.

Для урегулирования вопроса злоумышленник потребовал от женщины 800 тысяч рублей. Потом он приехал к ней домой и получил часть суммы - 250 тысяч рублей - все, что было у нее в наличии. После этого подросток уехал и потратил деньги на себя.



Следователи установили личность несовершеннолетнего олончанина. В Следкоме Карелии устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.