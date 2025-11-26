В Олонце построят временный мост на период реконструкции основной переправы через Мегрегу

О начале работ по реконструкции моста через реку Мегрега в Олонце рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Мост находится на дороге «Олонец — Питкяранта — Леппясилта». Чтобы на время проведения работ не перекрывать движение по трассе, строители возведут временный мост. По нему движение запустят запустить в феврале 2026 года, после чего начнется демонтаж старой переправы.
Реконструкция моста, который был признан аварийным еще в 2020 году, ведется на средства регионального бюджета. Трасса Олонец-Питкяранта-Леппясилта, на которой располагается мост, одна из семи дорог регионального значения, входящих в опорную сеть автодорог России на территории нашей республики.
Длина реконструируемого моста будет составлять около 56 метров, а общая ширина сооружения, включая проезжую часть и два тротуара — более 15 метров. Завершение работ по реконструкции моста запланировано на лето 2027 года.
Ранее мы рассказывали, что 150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году.