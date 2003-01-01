В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

Подрядчик – компания «АБЗ-Дорстрой» – займется выполнением работ.

Осенью этого года в Олонце начнется реконструкция моста через реку Мегрега, об этом рассказали в пресс-службе правительства. Подрядчик – компания «АБЗ-Дорстрой» – займется выполнением работ.

– Сейчас специалисты осуществляют подготовительные мероприятия перед началом основных работ, – сообщили в пресс-службе.

На дороге «Олонец – Питкяранта – Леппясилта» построят временный мост из-за высокой интенсивности движения и технических возможностей.

– Это позволит минимизировать неудобства для водителей и пешеходов. В дальнейшем, после сооружения временного моста, проведут демонтаж аварийного. Работы будут осуществляться в соответствии с проектной документацией на объект, которая уже разработана, – подчеркнули в ведомстве.

Этой весной провели экстренные работы: укрепили опору моста временной деревянной клеткой. Это позволит мосту прослужить до начала реконструкции. Местные жители не раз обращались к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбами о проведении необходимых ремонтных работ.

– Согласно условиям контракта, завершение реконструкции запланировано до 1 июля 2027 года. Реконструкция моста улучшит и сделает более комфортной и безопасной транспортную доступность Олонецкого района, – рассказали в пресс-службе.

Ранее, в 2020 году, мост на реке Мегрега признали аварийным. На сегодняшний день движение транспортных средств, массой более 20 тонн, ограничено.