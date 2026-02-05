В Олонце строят временный мост через Мегрегу

Строительство временного моста в Олонце идет в соответствии с графиком.
Специалисты уложили первый пролет и деревянный настил, об этом на своей странице рассказал глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Все этапы строительства проходят в строгом соответствии с утверждённым графиком.
— В ближайшее время строители приступят к устройству второй русловой опоры временного моста и завершат работы по устройству насыпи для будущего подхода со стороны центра Олонца. Ранее специалисты обустроили насыпь с противоположной стороны, — уточнили в ведомстве.
Завершение устройства временного моста запланировано на первый квартал текущего года. Как только временный мост будет готов, начнётся демонтаж аварийного сооружения.
Завершение реконструкции намечено до 1 июля 2027 года. В результате реализации проекта значительно повысится транспортная доступность и безопасность на участке автодороги с высокой интенсивностью движения. Напомним, что все работы финансируются из средств регионального бюджета.