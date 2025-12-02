В Олонце завершился ремонт кинотеатра «Октябрь»

В обновленном кинотеатре «Октябрь» появилось уникальное граффити с северным сиянием.

Капитальный ремонт здания кинотеатра в Олонце завершили в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Ремонт в установленные сроки выполнила компания ООО «Северное сияние». Подрядчик заменил электропроводку и систему освещения, утеплил здание, заменил полы в холле и основном зале, установил новые противопожарные двери. Преобразился фасад, вход в здание и прилегающая территория. Подарком стало граффити на стене в холле кинотеатра. Его выполнил художник из Петрозаводска Вячеслав Смирнов.

Напомним, в прошлом году проекты ремонтов здания Дома культуры Олонца и кинотеатра «Октябрь» прошли отбор и получили федеральное финансирование. Основанием для выделения денег стало развитие молочного животноводства в районе.

Общая стоимость выполненных работ составила 38,8 млн рублей, отметили в Минсельхозе Карелии.