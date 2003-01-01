В Онежском озере горят Шардонские острова

Языки пламени захватили лес, растительный покров и побережье одного из островов в Прионежском районе.

На одном из Шардонских островов, расположенных в Онежском озере, разразился крупный лесной пожар. Об этом «Столице на Онего» сообщили жители Карелии, ставшие очевидцами бедствия.

— Уже третий день там горит лес — вспыхнувший мусор стал причиной серьёзного пожара. Горят сосны, подстилка, берег. Местные рыбаки вёдрами сбивают пламя, но ветер раздувает его вновь и вновь, — пишут читатели.

В Минприроды нам рассказали, что пострадавшую от огня территорию уже посетил начальник Прионежского центрального лесничества и оценил масштабы возгорания.

— На остров также прибыли пожарные, которые активно борются с пламенем, — подчеркнули там.