В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

Экипаж надувной лодки оказался без средств управления на подходе к острову Лойостров.

Сегодня ночью в районе острова Лойостров в Онежском озере двое мужчин, плывших на надувной лодке, остались без средств управления — единственное весло, которое находилось на борту, сломалось. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На помощь к искателям приключений отправились специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС.

— В полной темноте люди найдены, спасены. Медицинская помощь не потребовалась, — рассказали в ведомстве.