В Онежском озере терпит бедствие лодка с семейной парой

В Кондопожской губе Онежского озера двое человек в лодке ПВХ остались без мотора. Их сейчас пытаются спасти.

Сегодня, 23 августа, в Кондопожском губе Онежского озера семейная пара оказалась на лодке ПВХ без мотора. Непонятно, что произошло с мотором — либо он сломался, либо оторвался. Ветер стал сносить людей в лодке в открытое озеро.

В 12.52 им удалось дозвониться до службы спасения 112. Как передает Госкомитет Карелии по безопасности, в 13.10 для спасения людей выдвинулась группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда на катере. Если с лодкой все хорошо, людей должны спасти. Следим за развитием событий.