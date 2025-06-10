В ООН назвали причины падения рождаемости в мире

В основе мирового демографического кризиса лежит не свободный выбор людей, а политические решения, не обеспечивающие экономической безопасности и личных возможностей.

К такому выводу пришли авторы доклада Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), опубликованного во вторник, пишет Фонтанка.

На основе академических исследований и данных опроса, проведенного в 14 странах, где проживает более трети населения планеты, исследователи пришли к заключению: каждый пятый человек в мире считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хочет. Ключевыми причинами демографического кризиса стали высокая стоимость воспитания детей, нестабильность в сфере труда, нехватка доступного жилья, беспокойство о будущем мира и отсутствие подходящего партнера.

«Проблема — не в отсутствии желания, а в отсутствии выбора», — рассказала исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. По ее словам, «огромное число людей не могут создать такие семьи, какие они хотят».

Более половины респондентов назвали экономические причины препятствием на пути к желаемому количеству детей. 24% респондентов указали на проблемы со здоровьем и невозможность их решения. Еще 19% объяснили нежелание заводить детей «страхом перед будущим», вызванным войнами, изменением климата и пандемиями.

11 процентов опрошенных сообщили, что неравномерное распределение обязанностей по уходу в семье подрывает их способность к родительству.

Упрощенные или принудительные меры по увеличению рождаемости, вроде единовременных выплат при рождении детей, авторы доклада сочли неэффективными и потенциально нарушающими права человека и предостерегли страны от их использования.

Взамен этого призвали правительства расширить возможности людей, в том числе за счет инвестиций в доступное жилье, создание достойных рабочих мест, введение достойно оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и предоставление полного спектра услуг в сфере репродуктивного здоровья. Также фонд ООН в области народонаселения подчеркнул необходимость устранения всех форм гендерного неравенства: трудовых норм, вытесняющих женщин с работы, отсутствия гибкого оплачиваемого отпуска для мужчин и стигматизации вовлеченного отцовства, нехватки доступных услуг по уходу за детьми.

Опрос проводился среди жителей Южной Кореи, Таиланда, Италии, Венгрии, Германии, Швеции, Бразилии, Мексики, США, Индии, Индонезии, Марокко, Южной Африки и Нигерии.