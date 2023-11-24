В опрокинувшемся на трассе в Карелии автомобиле пострадал младенец

Про аварию в Кондопожском районе сообщили в ГИБДД республики.

Около 11 утра 24 ноября на 454 километре трассы «Кола» недалеко от поселка Янишполе Кондопожского района произошла авария. Автомобиль Chevrolet Lacetti после завершения обгона вылетел в кювет и перевернулся там.

Женщина за рулем машины не пострадала, но травмы получил 10-месячный ребенок. Впрочем, повреждения оказались незначительны — после осмотра врачом малыша не стали госпитализировать.

Напомним, ранее появились подробности наезда на 83-летнюю пенсионерку в Петрозаводске.