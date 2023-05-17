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В ОРЭС-Петрозаводск подвели итоги осеннее - зимнего периода работы на сетях

Новости. Общество
16:52, 23 Мая 2023
фото: © ОРЭС-Петрозаводск

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В этом году предприятию удалось пройти его с наименьшей аварийностью.

В ОРЭС-Петрозаводск подвели итоги осеннее-зимнего периода работы на сетях. В этом году предприятию удалось пройти его с наименьшей аварийностью: с октября 2022 года по апрель 2023 года технологических отказов в столице Карелии было меньше на 25 %, чем за аналогичный период прошлого года.

Работы на сетях, выполненные в сложных условиях, когда персоналу приходиться действовать при пониженных температурах, были проведены достойно.

Так, по итогам осенне-зимнего периода 15 специалистов ОРЭС-Петрозаводск, принимавших непосредственное участие в работе в самое непростое время года, были отмечены грамотами и Благодарственными письмами от компании, администрации Петрозаводского городского округа и министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Заслуженные награды были вручены на площади Кирова из рук главного управляющего директора электросетевого предприятия Александра Болдырева и заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлии Мизинковой.

Ежегодно предприятием проводится планомерная работа, благодаря которой количество и продолжительность технологических отказов снижается с каждым годом.

Обеспечение надежности электроснабжения города осуществляется путем проведения грамотной технической политики предприятия в рамках исполнения производственной и инвестиционной программ, которые в основном выполняются в теплый период года.

В ОРЭС-Петрозаводск уже стартовала летняя ремонтная кампания. В этом году предприятием запланированы масштабные работы на сумму более 130 млн рублей.

Так, для увеличения надежности и бесперебойности электроснабжения многоквартирных жилых домов новой постройки района Перевалка и по набережной Варкауса - запланировано строительство распределительного пункта 10 кВ.

Также будут продолжены работы, начатые в 2021-2022 годах, по строительству кабельных линий 10 кВ, которые питают многоквартирные дома и коттеджную застройку в районе улиц Хейкконена, Рябиновая, Паустовского, Сиреневая, бул. Интернационалистов и прочих.

Новая кабельная линия 10 кВ длиной около одного километра, предусмотренная для закольцовки кабельных сетей, проложенных в рамках работ по технологическому присоединению частной застройки новых домов, с существующими сетями электроснабжения района Древлянка, скоро появится в районе частной застройки в Дивизионном проезде.

В ТИЗ "Усадьба" запланирована реконструкция воздушной линии 0.4 кВ. Полная замена существующих опор и смонтированного на них неизолированного провода в данном микрорайоне, позволит существенно увеличить качество и надежность электроснабжения потребителей частной застройки.

На Кукковке будет выполнено строительство кабельной линии 10 кВ длиной более 600 метров и проведена замена коммутационной высоковольтной аппаратуры в распределительном пункте РП-4, играющим ключевую роль в энергоснабжении микрорайона.

В ОРЭС-Петрозаводск закуплено более 30 единиц транспорта, что составляет обновление автопарка практически на 80%. Современная специализированная автотехника предприятия, которая помогает оперативно реагировать и устранять перерывы в электроснабжении в кратчайшие сроки, была представлена на мероприятии по награждению персонала.

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