В Осло вручили Премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета

В нынешнем году она присуждена исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву.

В эти минуты в ратуше Осло проходит вручение Премии имени Сахарова Норвежского Хельсинского комитета. В нынешнем году ее лауреатом стал известный исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев, который находится сейчас в следственном изоляторе Петрозаводска по обвинению в педофилии.

Как написал в социальных сетях российский журналист Артем Филатов, премию получила его коллега из Карелии Анна Яровая, которая написала расследование об открытом Дмитриевым месте массовых расстрелов Сандармох в окрестностях города Медвежьегорска. Анна Яровая передаст премию родным осужденного исследователя сталинских репрессий.

По словам генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гейра Хеннеланда, этой награды Юрий Дмитриев удостоен за восстановление памяти о жертвах советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны без суда и захоронены в братских могилах.

«Дмитриев собрал кости этих жертв в местах их массовых захоронений, идентифицировал имена погибших и вернул им человеческое достоинство», – заявил Гейр Хеннеланд.