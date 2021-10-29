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В Осло вручили Премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета

Новости. Общество
16:25, 29 Октября 2021
фото: © Oz / autotravel.ru

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В нынешнем году она присуждена исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву.

В эти минуты в ратуше Осло проходит вручение Премии имени Сахарова Норвежского Хельсинского комитета. В нынешнем году ее лауреатом стал известный исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев, который находится сейчас в следственном изоляторе Петрозаводска по обвинению в педофилии.

Как написал в социальных сетях российский журналист Артем Филатов, премию получила его коллега из Карелии Анна Яровая, которая написала расследование об открытом Дмитриевым месте массовых расстрелов Сандармох в окрестностях города Медвежьегорска. Анна Яровая передаст премию родным осужденного исследователя сталинских репрессий.

По словам генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гейра Хеннеланда, этой награды Юрий Дмитриев удостоен за восстановление памяти о жертвах советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны без суда и захоронены в братских могилах.

«Дмитриев собрал кости этих жертв в местах их массовых захоронений, идентифицировал имена погибших и вернул им человеческое достоинство», – заявил Гейр Хеннеланд.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-10-29 17:04:07
Это не помешает ему отбывать наказание на строгом режиме :)
топка
2021-10-29 16:41:54
Сволочи. :)
Изя
2021-10-29 17:19:31
топка, кто ??)))))
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