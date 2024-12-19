«…Хоть живые?» — в отдаленном районе Петрозаводска легковушка после жесткого столкновения выглядит как попавшая под пресс

ДТП произошло в районе Птицефабрики в карельской столице.

О дорожной аварии на окраине Петрозаводска сообщили утром в понедельник, 23 декабря, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП, в котором жестко столкнулись легковые автомобили, произошло на повороте на Птицефабрику, рассказали в сети.

На фото видно, что легковушки получили серьезные механические повреждения.

«У СТК стояла, как под прессом была, смятая», — поделился впечатлениями один из пользователей сети.

Очевидцы в комментариях к посту выразили надежду, что в наиболее пострадавшей в аварии машине люди остались живы.

«…Хоть живые?» — спросили подписчики.

Автомобилисты сообщили, что в том месте «видимости ноль», особенно в непогоду, и возмущенно высказались по поводу отсутствия освещения на дороге.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.