В отдалённом районе Петрозаводска 10 июня отключат воду

Отключение будет 12 часов на время ремонтных работ.

10 июня с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщили ЕДДС Петрозаводска.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях АО «ПКС - Водоканал». Работы проходят в штатном режиме, водоснабжение восстановится после завершения работ.

Напомним, что ранее в Карелии предупреждали о возможных отключениях отключения электричества в связи с ремонтными работами с 9 по 11 июня.