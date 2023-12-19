В отдаленном районе Петрозаводска открылась секция тхэквондо

Теперь юные жители Птицефабрики могут посещать занятия по боевому искусству.

Спортивная школа №5 Петрозаводска на базе школы №19 открыла секцию тхэквондо в отдаленном районе карельской столицы, сообщили в паблике городской администрации.





Теперь юные жители Птицефабрики могут посещать занятия по боевому искусству. Их будет проводить тренер Татьяна Артюшина, рассказали в группе.





В сообществе добавили, что в начале 2024 года спортивный зал образовательного учреждения оснастят новым сертифицированным покрытием.





Напомним, осенью СШОР №5 открыла новую площадку для занятий самбо в школе №55.