В отдаленном районе Петрозаводска открылась секция тхэквондо

Теперь юные жители Птицефабрики могут посещать занятия по боевому искусству.
Спортивная школа №5 Петрозаводска на базе школы №19 открыла секцию тхэквондо в отдаленном районе карельской столицы, сообщили в паблике городской администрации.
Теперь юные жители Птицефабрики могут посещать занятия по боевому искусству. Их будет проводить тренер Татьяна Артюшина, рассказали в группе.
В сообществе добавили, что в начале 2024 года спортивный зал образовательного учреждения оснастят новым сертифицированным покрытием.
Напомним, осенью СШОР №5 открыла новую площадку для занятий самбо в школе №55.
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