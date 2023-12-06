Ультразвуковые исследования смогут пройти жители населенных пунктов Мотко и Тумба.

В отдаленных поселках Карелии продолжается выездная работа медицинских специалистов, сообщил в личном профиле глава Минздрава республики.

По словам Михаила Охлопкова, в поселке Ондозеро врач ультразвуковой диагностики Муезерской участковой больницы Татьяна Лиджиева провела 20 ультразвуковых исследований.

«В ближайшее время такие исследования смогут пройти жители населенных пунктов Мотко и Тумба. Записаться можно во врачебных амбулаториях», — заявил министр.