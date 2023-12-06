Ультразвуковые исследования смогут пройти жители населенных пунктов Мотко и Тумба.
В отдаленных поселках Карелии продолжается выездная работа медицинских специалистов, сообщил в личном профиле глава Минздрава республики.
По словам Михаила Охлопкова, в поселке Ондозеро врач ультразвуковой диагностики Муезерской участковой больницы Татьяна Лиджиева провела 20 ультразвуковых исследований.
«В ближайшее время такие исследования смогут пройти жители населенных пунктов Мотко и Тумба. Записаться можно во врачебных амбулаториях», — заявил министр.
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