В отдалённых районах Карелии появятся 17 новых медицинских объектов

Стало известно, в каких поселениях возведут современные ФАПы и врачебные амбулатории.

В 2025 году в отдалённых деревнях и сёлах Карелии появятся 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

Современные ФАПы будут построены в посёлках Пийтсиёки (Суоярвский район), Матросы (Пряжинский район), Мийнала (Пряжинский район), Пушном (Беломорский район), Пудожгорском, Подпорожье (Пудожский район), Пуйккола (Сортавальский район), а также деревне Коткозеро (Олонецкий район) и селе Святозере (Пряжинский район).

Врачебные амбулатории возведут в посёлках Ильинском (Олонецкий район), Гирвас, Кяппесельга (Кондопожский район), Мелиоративном, Деревянка (Пряжинский район) и Шальском (Пудожский район). Кроме того, работа над новыми ВА ведётся в сёлах Кончезере (Кондопожский район) и Деревянном (Прионежский район).

Ранее стало известно, что готовность фельдшерско-акушерских пунктов в селе Святозере и деревне Коткозеро составляет 95%.