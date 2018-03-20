В отделе проектирования "КСМ" осталась одна вакансия

В марте текущего года в строительной компании "КСМ" появилось новое структурное подразделение – отдел проектирования.

На сегодняшний день команда отдела проектирования фактически укомплектована. Осталось одно вакантное место на должность "Ведущего инженера-проектировщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования".

Компания ставит перед собой амбициозные цели и приглашает на работу специалистов, которые заинтересованы в своем профессиональном развитии, готовы обучаться новому и прогрессивному направлению в проектировании и строительстве в целом.

Отдел проектирования компании "КСМ" планирует внедрять в своей работе BIM-технологии (информационное моделирование зданий) и будет работать на новом для Республики Карелия программном продукте, основанном на методе 3D-моделирования.

Подробнее о наших вакансиях на сайте компании в разделе "Вакансии" kcm.onego.ru и на сайте hh.ru.

На правах рекламы