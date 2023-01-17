В отделение банка на проспекте Ленина в Петрозаводске вызвали пожарных

Сотрудников МЧС по тревоге вызывали в отделение банка на проспекте Ленина в Петрозаводске.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 21 февраля пожарные выезжали в отделение банка «Ренессанс Кредит» на проспекте Ленина в карельской столице.
В помещениях произошло короткое замыкание, сотрудники банка справились с ситуацией до приезда огнеборцев. Пострадавших нет.
Судя по данным Яндекс Карт, на проспекте Ленина в Петрозаводске одно отделение указанного банка - в доме №9.
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