В отделение банка на проспекте Ленина в Петрозаводске вызвали пожарных

Сотрудников МЧС по тревоге вызывали в отделение банка на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 21 февраля пожарные выезжали в отделение банка «Ренессанс Кредит» на проспекте Ленина в карельской столице.



В помещениях произошло короткое замыкание, сотрудники банка справились с ситуацией до приезда огнеборцев. Пострадавших нет.



Судя по данным Яндекс Карт, на проспекте Ленина в Петрозаводске одно отделение указанного банка - в доме №9.