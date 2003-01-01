В отделении онкодиспансера Петрозаводска появился чайный столик

Для тех, кто проходит серьезное лечение, создают уют и дарят минуты передышки.

Доброй новостью делится Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Она актуальны для всех, кто приходит в отделение онкологического диспансера для прохождения лечения.

- В перерывах между процедурами вы всегда можете сделать небольшую паузу, отдохнуть и выпить чашечку горячего чая. Пусть эта небольшая передышка с чаем подарит вам немного сил, душевного спокойствия и тёплого, почти домашнего уюта, - напоминают волонтеры фонда.

Ранее "Столица на Онего" рассказывала, что 8 февраля команда Благотворительный фонд имени Арины Тубис приедет в Сортавалу, чтобы познакомиться, поддержать и поделиться полезной информацией, которая помогает в лечении и восстановлении после онкологических заболеваний.







