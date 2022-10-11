В отделении Пенсионного фонда Карелии рассказали о доплатах пенсионерам с иждивенцами

Норма о доплатах пенсионерам с иждивенцами действует с 2002 года, пояснили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

Пенсионный фонд устанавливает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение фиксированной выплаты, относятся только близкие родственники пожилого человека. Это, в первую очередь, дети пожилого человека в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер поддержки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособного гражданина. Надбавка за иждивенца устанавливается в заявительном порядке. При этом дополнительные документы могут не потребоваться, если у ПФР уже есть необходимые сведения. Например, данные об инвалидности иждивенца. В отдельных случаях пенсионера уведомят о необходимости представить подтверждающие документы.

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии будет установлено повышение за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек. Размер повышения составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в Республике Карелия зависит от района проживания. В 2022 году в районах, приравненных к Крайнему Северу, составляет 9 386,96 руб., в районах Крайнего Севера - 10 831, 11 руб.

Напоминаем, что также с 2002 года за оказание помощи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает неработающим трудоспособным гражданам ежемесячные компенсационные выплаты. Подробная информация на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/.