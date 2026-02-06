В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Более 9 тысяч жителей Карелии смогут выйти на пенсию в 2026 году.

Жители Карелии, имеющие стаж работы на севере, могут выйти на страховую пенсию по старости на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. С учетом переходного периода пенсионной реформы, таким правом в 2026 году могут воспользоваться мужчины, которым исполнилось 59 лет и женщины, которым исполнилось 54 года.

Условия, которые должны быть соблюдены для досрочного назначения пенсии:

— страховой стаж не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин;

— стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, не менее 20 лет или стаж работы в районе Крайнего Севера не менее 15 лет.

Напомним, в Карелии к районам Крайнего Севера относятся Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский, Кемский районы. Остальные районы и город Петрозаводск являются местностью, приравненной к Крайнему Северу.

— При выходе на пенсию северный стаж зачитывается даже в том случае, если он выработан не полностью: каждый отработанный на севере год снижает общеустановленный пенсионный возраст, — отметила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Также выйти на пенсию смогут северянки, родившие или усыновившие двух или более детей и достигшие 50 лет при наличии 17 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет в районе Крайнего Севера.

Получить информацию об учтенном стаже работы на севере, можно на портале госуслуг, заказав в личном кабинете выписку из индивидуального лицевого счета. По оценке Отделения СФР по Республике Карелия, правом на назначение страховой пенсии по старости в 2026 году смогут воспользоваться более 9 тысяч жителей региона, из них более 7 тысяч человек смогут выйти на пенсию досрочно благодаря стажу работы на севере.

Обратиться за назначением страховой пенсии можно за месяц до наступления права, подав заявление на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Если направить заявление после наступления права на пенсию, выплата будет назначена со дня обращения. Получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.