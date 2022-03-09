В отделениях ИТАР Карелии врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечится 650 пациентов, 28 из них — в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 11 марта в Республике Карелия зарегистрированы 128918 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 196 инфицированных, из них непривитых — 165 (84,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести — 617 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 121361 человек, за последние сутки — 215.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1420 человек.