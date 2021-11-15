В отделениях ИТАР Карелии врачи борются за жизни 4 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечатся 739 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 8 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 85444 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 260 инфицированных, из них непривитых — 250 (96,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 739 пациентов, в состоянии средней тяжести — 663 человека, в тяжёлом — 72 (из них непривитых — 70).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 80540 человек, за последние сутки — 233.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1109 человек.