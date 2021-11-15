В отделениях ИТАР в больницах Карелии врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных

Всего в республике в ковидных стационарах находится 91 пациент в тяжелом состоянии, 89 из них непривиты, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 30 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 83399 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 235 инфицированных, из них непривитых — 228 (97%).

В ковидных стационарах получают лечение 763 пациента, в состоянии средней тяжести — 668 человек, в тяжёлом — 91 (из них непривитых — 89).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 78664 человека, за последние сутки — 211.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1081 человека.