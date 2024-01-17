В отдельных районах Карелии 19 января ожидается метель

Синоптики республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на пятницу.
В Карелии 19 января будет облачно. Ночью в большинстве районов пройдет снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью задует юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -9 до -14°С, местами опустится до -20°С, днем от -6 до -11°С, местами до -17°С.
В Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер задует южный, юго-западный умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью составит -10, -12°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
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