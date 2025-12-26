В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

Новый выпуск анимационной франшизы держит марку.

В российский прокат вышел полнометражный мультфильм «Три богатыря и свет клином» (6+). Новинка проката заинтригует давних поклонников мультфильма и не оставит равнодушными тех, кто познакомится с героями мультипликационного эпоса впервые.

У богатырей наступило время семейных хлопот, однако долг вновь зовёт их на защиту Руси. Над родиной грозит нависнуть невесть откуда взявшаяся туча, обещающая поглотить солнечный свет и погрузить мир во тьму.



Оставив домашние заботы, герои устремляются навстречу опасности. Отсутствием защитников земли русской решает воспользоваться коварный купец Колыван. Собрав банду из подельников Бабы-Яги, он совершает нападение на беззащитное княжество.



Но его коварным планам не суждено сбыться — Добрыня Никитич, Алёша Попович и Илья Муромец уже спешат на выручку князю, первопрестольному граду и своему преданному товарищу коню Юлию. Подробнее — в нашем материале.