В отечественный прокат вышла американская драма «Тогда. Сейчас. Потом»

Новую картину снял известный режиссёр Роберт Земекис.

В российский прокат 18 сентября вышла лента «Тогда. Сейчас. Потом» (18+). Новый фильм снял режиссёр Роберта Земекис, известный по трилогии «Назад в будущее» и комедийной драме «Форрест Гамп».

Экспериментальная по манере, но традиционалистская по духу картина выглядит как кинематографическое завещание маститого режиссёра — до будущего дожившего, но жестоко в нём разочаровавшегося.

В «Тогда. Сейчас. Потом» Роберт Земекис приготовил разговор о вечном, смонтировав его по последнему слову компьютерной науки и техники.

Главных героев его нового фильма молодит и старит искусственный интеллект — он же отвечает и за анимационные вставки.

Однако нанесение цифрового грима и генерация движущихся картинок — вопрос всего лишь техники. Гораздо интереснее вышедшая лента нерасторжимым единством, которое образуют её название, фабула и простой до гениальности операторский ход. Подробнее — в нашем материале.