В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

Новый фильм снял режиссер Александр Бабаев.

В российский прокат 28 августа вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» (6+). Главные роли в фильме исполнили Максим Лагашкин и Никита Кологривый.

Создатели фильма позиционируют его как семейную комедию с элементами магии. Волшебством картина Александра Бабаева действительно не обделена — и не только в плане жанрового приёма, но и режиссуры.

Стартуя как серия намеренно нелепых зарисовок, фильм незаметно перевоплощается в трогательную и местами драматичную комедию о семейных взаимоотношениях.

Так, наслушавшись внутренних голосов, глава московского семейства Василий оставил надёжную работу в банке и учредил собственное шоу — с кроликами, блестками и прочим реквизитом. Благо, что в цирковой стартап он успел «вложить» не всё и на последние деньги сумел подыскать новую квартиру, которая, правда, оказалась нехорошей.

Подробнее — в нашем материале.