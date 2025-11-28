В отечественный прокат вышла приключенческая комедия «По-братски»

Девиз кинопремьеры – «Поехавшая комедия!»
В российский прокат 27 ноября вышла приключенческая комедия «По-братски» (16+). Фильм стал полнометражным дебютом режиссёров Филиппа Абрютина и Оксаны Лахно, а его съёмки проходили в Архангельске и Архангельской области.
По сюжету Антон и Света Лебедевы решили развестись, однако из-за бюрократических проволочек оформить развод они могут только по месту прописки – в затерявшемся на северных просторах Нежногорье.
Подвезти до пункта назначения супругов берутся соседи по дому – Валентин и Варвара Бублики с сынишкой Платошей. На первый взгляд путешествие с взбалмошной семейкой ничего хорошего Лебедевым не сулит, однако до Нежногорья они доберутся уже совсем другими людьми.
Подробнее – в нашем материале.