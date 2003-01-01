В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

Кинопремьера продолжает один из самых популярных и долгоиграющих телесериалов.
В отечественный прокат 30 октября вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» (6+). Снял новый фильм режиссёр Анатолий Колиев, а главные роли исполнили Филипп Бледный и Анастасия Сиваева.
«Папины дочки. Мама вернулась» — полнометражное продолжение популярного и долгоиграющего сериала СТС, снимавшегося с 2007 года. Поэтому встреча с семейством Васнецовых-Васильевых на большом экране наверняка порадует давних поклонников телеверсии «Папиных дочек».
Место действия нового фильма удивит своей свежестью, а актёрский состав порадует преемственностью. Так, к роли мамы Даши вернулась Анастасия Сиваева, а папу Веника по-прежнему играет Филипп Бледный. Они стали старше и по сравнению с телевизионной версией заметно изменились.
Подросли и дочки, однако в представлении они не нуждаются — девичий квартет из юных актрис хорошо знаком поклонникам телесериала. Подробнее — в нашем материале.