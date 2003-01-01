В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

Фильм снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».

В российский прокат 25 сентября вышла военно-историческая драма «Август». Фильм снял режиссёрский тандем Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Главные роли в новой ленте исполнили Сергей Безруков и Никита Кологривый.

Кинопремьера – новая киноверсия популярного романа Владимира Богомолова «Момент истины». Предыдущая его экранизация под названием «В августе 44-го» стала одним из немногих послесоветских фильмов о войне, снискавших народную любовь.

Действие разворачивается в глухих лесах Западной Белоруссии. Средиземье, На недавно освобожденной территории действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы. Война может повернуть вспять, и предотвратить нежелательный сценарий могут только контрразведчики из «Смерш».

Почему у «Августа» есть все шансы повторить успех своего кинопредшественника – в рецензии «Столицы на Онего».