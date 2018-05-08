В отеле "Онего Палас" будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки

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Георгиевские ленты можно получить в отеле 8 и 9 мая.
8 и 9 мая на ресепшне отеля "Онего Палас" можно получить георгиевскую ленту бесплатно. "Онего Палас" находится по адресу: ул. Куйбышева, 26, напротив здания Администрации г. Петрозаводска.
Уточнить информацию можно по телефону 790-790 или на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте и instagram.com.
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