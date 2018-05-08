В отеле "Онего Палас" будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки

Георгиевские ленты можно получить в отеле 8 и 9 мая.

8 и 9 мая на ресепшне отеля "Онего Палас" можно получить георгиевскую ленту бесплатно. "Онего Палас" находится по адресу: ул. Куйбышева, 26, напротив здания Администрации г. Петрозаводска.

Уточнить информацию можно по телефону 790-790 или на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте и instagram.com.

На правах рекламы