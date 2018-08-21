В отелях Турции хотят отменить систему "все включено"

Конфедерация торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) опубликовала открытое письмо, в котором призвала турецких отельеров отказаться от системы all inclusive ("все включено").

Это письмо цитирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению турецкого бизнеса, формат "все включено" не дает возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие национальные особенности страны.

Как отмечает АТОР, в местных СМИ поднимается тема, что формат "все включено" наносит вред туристическому рынку страны. В частности, отельеры жалуются на то, что при высокой загрузке и показателях туристического потока, превышающих показатели за 2014 год, их доходы далеки от доходов в тот период.

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