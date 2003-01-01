В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

Пострадавшую девочку экстренно доставили в районную больницу.
В открытый колодец, расположенный на территории Пудожской котельной, упала несовершеннолетняя девочка, сообщила глава района Екатерина Вартиайнен на своей странице ВКонтакте.
— Сразу же после происшествия сотрудники администрации и МУП «Ресурс» прибыли на место инцидента и приняли меры по обеспечению безопасности, закрыв люк. Стоит отметить, что подобные случаи нередко происходят из-за действий недобросовестных граждан, которые похищают крышки люков, — отметила она.
В Минздраве республики «Столице на Онего» рассказали, что ребёнка экстренно доставили в Пудожскую ЦРБ, где провели первичный медицинский осмотр.
— Девочка жива, здорова и отправлена на амбулаторное лечение домой в Мурманск, — рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Коковурова.