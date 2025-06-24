В отношении Юрия Дудя* возбуждено уголовное дело

В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее СМИ написали, что дело только планируют возбудить, но РИА Новости сообщает об этом как о свершившемся факте, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее, в понедельник, прокуратура Москвы направила материалы в Следственный комитет с требованием возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Поводом стали неоднократные нарушения: Дудь* дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки в своих публикациях, но продолжил распространять материалы без указания своего статуса. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Напомним, Юрий Дудь* был внесён в реестр иностранных агентов 15 апреля 2022 года. С тех пор его неоднократно штрафовали. В 2022 году — на 120 тыс. рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных отношений». В 2024 году — дважды оштрафован на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента. В июне 2025 года апелляционный суд оставил последний штраф в силе.

Теперь нарушения могут повлечь уже уголовную ответственность.

*признан иностранным агентом в РФ