В отношении мужчины, выбросившего котёнка с пятого этажа в Петрозаводске, возбуждено уголовное дело

Убийцу котёнка из Петрозаводска привлекут к уголовной ответственности.
Мужчину, выбросившего котёнка с балкона пятого этажа на улице Коммунистов, 31 в Петрозаводске, привлекут к уголовной ответственности, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.
— Возбуждено уголовное дело статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — пояснила представитель Отдела информационных и общественных связей МВД София Чередник.
Как нам рассказали зоозащитники, котёнка из окна выбросил житель дома Евгений. В день трагедии, 9 августа, мужчина поссорился со своей возлюбленной. Когда девушка ушла, обвиняемый решил избавиться от питомца.
— Позже он признался, что сделал это из мести. Ранее молодой человек уже выбрасывал вещи своей девушки с балкона, то есть подобным образом он реагирует не впервые, — отметили волонтёры.
Согласно результатам судебно-ветеринарной экспертизы трупа котёнка, выполненной врачом-патологоанатомом Республиканского центра ветеринарии и консультирования, смерть животного действительно наступила в результате кататравмы — повреждения, возникшего при падении с высоты. Заключение специалиста есть в распоряжении «Столицы на Онего».
— Причиной смерти явилась травма органов брюшной полости (разрыва кровеносного сосуда, питающего левую почку, разрыв брюшины и сальника, гематома поджелудочной железы), — говорится в документе.
Напомним, 9 августа около 13:30 житель дома № 31 по улице Коммунистов выбросил с балкона пятого этажа маленького котёнка. Упав с высоты, животное погибло. В этот же день свидетели происшествия написали заявление в полицию.