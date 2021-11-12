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В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП на севере Карелии, возбуждено уголовное дело

Новости. Общество
16:05, 01 Января 2022
фото: МВД Карелии

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Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в ДТП в Беломорском районе Карелии, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Беломорском районе, в результате которого погибли три человека.

Предварительно установлено, что 30 декабря 2021 года около 19.00 на 816 км на трассе «Кола» в Беломорском районе водитель автомобиля Renault Symbol, выехав на полосу встречного движения при обгоне, совершил столкновение с автомобилем Nissan Terrano. В результате ДТП двое пассажиров Renault, женщины 1987 и 1990 гг.р., и пассажир Nissan, женщина 1971 г.р., скончались на месте происшествия. Оба водителя и еще один пассажир Nissan с различными травмами доставлены в Беломорскую ЦРБ.

На место аварии выезжала и.о. прокурора Беломорского района Ольга Кузнецова.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Органами полиции в отношении водителя автомобиля Renault возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой республики на контроль.

Ранее сообщалось, что в Беломорском районе в ДТП погибли три человека, еще трое с различными травмами госпитализированы.

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