В отдалённом селе на севере Карелии отремонтировали аварийный мост

В село Калгалакша Кемского района вновь смогут заезжать пожарные машины.
В селе Калгалакша Кемского района завершился ремонт аварийного деревянного моста. Движение транспорта по нему восстановлено, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Карелии.
Несмотря на то, что ремонт переправы был запланирован на 2026 год, работы перенесли на более ранний срок и провели их уже сейчас. Решающую роль в этом вопросе сыграло то, что пожарные машины и другая спецтехника не могли заехать на территорию села в случае возникновения ЧС.
Работы по восстановлению моста проводили сотрудники ГУП РК «Лоухское ДРСУ».
Ранее мы писали, что по факту ненадлежащего состояния единственной переправы в посёлке Рантуэ Сортавальского округа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.