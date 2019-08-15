В озере Пайк-Ярви в Карелии нашли палочку

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды в Лахденпохском районе, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Почву и воду проверили в озере Пайк-Ярви а Лахденпохье на ул. Трубачева, в заливе Ладожского озера в п. Куркиеки.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что в пробе из озера Пайк-Ярви были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии.