В ОЖД рассказали, чем будут чистить от снега железные дороги в Карелии

Железные дороги республики этой зимой будут чистить 24 единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в Карелии к зиме подготовили технику, которая будет очищать рельсы от снега.

«Проведена подготовка объектов инфраструктуры и технических средств, в том числе подготовка производственных цехов, пунктов обогрева, участков и зданий. На предприятиях создан технологический запас запчастей и материалов, зимнего инвентаря. Все железнодорожники обеспечены зимней спецодеждой, проведено обучение «первозимников», - сказано в пресс-релизе ОЖД.

Вграницах Петрозаводского региона убирать снег будут 24 единицы специальной техники — 13 снегоуборочных, четыре пневмоочистительные машины и семь снегоочистителей.

Технику разместят на станциях Петрозаводск, Беломорск, Кемь, Медвежья Гора, Нигозеро (Кондопожский район), Сегежа, Костомукша, Суоярви, Свирь. На всех станциях организованы специальные площадки для вывоза снега.